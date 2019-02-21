الداخلية تضبط 94 قضية تموينية متنوعة و11 شخصا استولوا على أموال الدعم

كتب محمود عبد الراضي

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجارى وخاصةً السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 94 قضية تموينية متنوعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن إحدى شركات الصناعات الغذائية وثلاجة لحفظ المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة العامرية ثان بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 15,750 طن "بامية" غير صالحة للإستهلاك الآدمى لإنتهاء تواريخ صلاحيتها المدون عليها ) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ونجحت شرطة التموين في ضبط المدير المسئول عن مصنع لإنتاج السلع الغذائية بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بالقليوبية، لإنتاجه وتصنيعه سلع غذائية عبارة عن ( زيت طعام، خل طعام ) مغشوشة، مستخدماً خامات مجهولة المصدر وتعبئتها داخل عبوات مدون عيها اسم وعلامة تجارية مقلدة لكبرى الشركات.

وتم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها ( 15 طن مستلزمات إنتاج (زيت صويا خام – خل طعام خام)، عدد 286 عبوة مدون عليها إحدى العلامات التجارية المقلدة، 14,340 ألف عبوة زيت طعام وخل طعام منتج نهائى) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج الأسماك المملحة والمدخنة بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، لإنتاجه وتصنيعه كمية كبيرة من الأسماك المدخنة، مستخدماً ملح سياحات غير صالح للإستهلاك الآدمى، وتم ضبط كميات قدرها 500 كيلو جرام مستلزمات إنتاج ملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية، 880 كيلو جرام رنجة منتج نهائى معبأة وغير مدون عليها أية بيانات تجارية أو تواريخ الإنتاج والصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط مالك محل غير مرخص لتجارة اللحوم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه كمية من السلع الغذائية قدرها 633 كيلو جرام مقطعات لحوم مستوردة غير صالحة للإستهلاك الآدمى، وفقاً لما قررته اللجنة الفنية المرافقة للمأمورية من مفتشى الطب البيطرى ومفتشى الأغذية تمهيداً لطرحها للبيع والتداول، وتحقيق أرباح غير مشروعة .

وفي سياق متصل، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة في ضبط 14 قضية إسطوانات بوتاجاز بإجمالى (841 إسطوانة وضبط (8) قضايا مواد بترولية، بإجمالى (36333 لتر "سولار، بنزين"، وضبط 15 قضية دقيق مدعم وأقماح، بإجمالى (266.450 طن، وضبط (250) قضية فى مجال مخالفات المخابز ضبط خلالها (400 رغيف، وضبط (15) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، بإجمالى (1710 عبوة زيت.

وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط (11) قضية فى مجال الإستيلاء على الدعم، ومقررات الصرف التموينية، بإجمالى (20827 جنيه، وضبط (60) قضية فى مجال الغش الغذائى، بإجمالي ( 100.076 طن "أرز، سكر، زيت، دقيق، مكرونة، جبن، ملح" – 839 عبوة "عصائر، مقرمشات، مياه غازية " 74854 قطعة حلوى، وضبط (28) قضية فى مجال الغش التجارى، بإجمالى (5.520 طن بلاستيك- 2335 عبوة " مستحضرات تجميل"- 8148 قطعة "أحذية، أدوات كهربائية، غيار سيارات، أدوات تصنيع"– 150 لتر منظفات، 9295 متر أقمشة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (582) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين، وضبط (47) قضية فى مجال الأسماك، واللحوم ومصنعاتها، بإجمالى (7,250 طن، وضبط (14) قضية بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، بإجمالى (2477 عبوة، وضبط (7) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية "أسمدة، أعلاف، مبيدات"، بإجمالى (7.800 طن- 90 عبوة مبيدات، وضبط (3) قضايا سلع ومنتجات مجهولة المصدر، بإجمالى(1650 قطعة مستحضرات تجميل، 1983 قطعة أدوات كهربائية، 25180 متر أسلاك وخراطيم.