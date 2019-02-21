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الخطوط الجوية الفرنسية تلغى رحلاتها إلى كاركاس بسبب الوضع فى فنزويلا

الخميس، 21 فبراير 2019 12:14 م
الخطوط الجوية الفرنسية تلغى رحلاتها إلى كاركاس بسبب الوضع فى فنزويلا فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
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أعلنت شركة الطيران الفرنسية "اير فرانس" إلغاء رحلاتها إلى كاركاس، حيث المعارضة تستعد لتحدى النظام نيكولاس مادورو فى محاولة للحصول على مساعدات إنسانية إلى فنزويلا.
 
وقالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية إنه تم إلغاء بعض الرحلات الجوية إلى فنزويلا لأسباب أمنية، يوفر موقع الخطوط الجوية الفرنسية وصلات إلى بنما فى هذه الأيام.
 
وأوضحت الصحيفة أن استجابة لرئيس المعارضة خوان جوايدو، الذى أعلن نفسه رئيسا لفنزويلا فى 23 يناير الماضى، توجه 700 ألف متطوع للمراكز الحدودية السبت الماضى لتلقى المساعدات الإنسانية التى أرسلتها الولايات المتحدة والبرازيل.
 
وعلى الجانب الآخر، أكد الجيش الموالى لنيكولاس مادورو، إنه مصمم على الدفاع عن السلامة الإقليمية للبلاد.
 
وكانت الخطوط الجوية الفرنسية، والتى تخدم كاراكاس خمسة أيام فى الأسبوع من باريس، كانت ألغت رحلاتهم من قبل فى يوليو عام 2017، عندما نظمت الرئيس مادورو انتخاب جمعية تأسيسية ليحل محل البرلمان الذى تسيطر عليه المعارضة.
 

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فنزويلا

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