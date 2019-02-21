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الخارجية الروسية: نتضامن مع الشعب الفنزويلى ونؤيد الحوار

الخميس، 21 فبراير 2019 07:50 م
الخارجية الروسية: نتضامن مع الشعب الفنزويلى ونؤيد الحوار نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف
أ ش أ
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بحث نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف اليوم /الخميس/ مع نظيره الفنزويلى إيفان خيل بينتو آفاق تعميق التعاون الثنائى بين البلدين، مؤكدا دعم موسكو للحوار الوطنى فى فنزويلا وسياسة كاراكاس لمنع زعزعة الاستقرار فى البلاد. 
وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن الجانب الروسى أعرب - أثناء المحادثات - عن تضامنه مع الشعب الفنزويلى الصديق ودعمه القوى لسياسة الحكومة الفنزويلية الرامية إلى منع زعزعة الاستقرار فى البلاد. 
وأضاف البيان أن الجانب الروسى أكد - أيضا - تأييده لإجراء حوار وطنى شامل للتغلب على الخلافات فى المجتمع الفنزويلى، لافتا إلى أن موسكو شددت - من جديد - على استعدادها لمواصلة العمل المشترك مع فنزويلا على الساحة الدولية على أساس مبادئ القانون الدولى وعدم جواز التدخل الخارجى فى الشئون الداخلية للدول ذات السيادة .


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