"الجنايات"تنتظر عاطلين لمحاكمتهما بتهمة الاتجار فى "الاستروكس"

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المطرية بإحالة عاطلين، إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة .

بدأت القضية بنجاح رجال مباحث قسم شرطة المطرية، فى القبض على كلاً من "ياسين.م.ع" 20 سنة، عاطل، سبق إتهامه فى قضيتين أخرهما "حيازة مخدرات"، و"حسين.ر.ح" 23 سنة، عاطل، وبحوزتهما على كمية من مخدر الأستروكس وزنت 2 كيلو، و1060 جنيه ، سلاح أبيض عبارة عن "سكين".

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطهما الإجرامى، فتحرر لهما المحضر اللازم وباشرت معهما النيابة التحقيق وقررت حبسهما احتياطيا وأحالتهما مؤخرا إلى محكمة الجنايات.