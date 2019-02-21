الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

كتب: محمد أبو ضيف

نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بالسماح 22 موطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.



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صدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار اللواء محمد طارق الأعصر ،مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية ، بإنشاء سجل مدنى بمدينة دشلوط بمحافظة أسيوط، وسجل مدنى بمدينة تلا بالمنوفية، وسجل مدنى بقرية أبو غالب بالقناطر، وعدد من السجلات المدنية ببعض القرى بالجمهورية.