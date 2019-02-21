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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية

الخميس، 21 فبراير 2019 04:42 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بالسماح لـ 22 مواطنا بالتجنس بجنسيات أجنبية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية-أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف
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نشرت الجريدة الرسمية قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، بالسماح  22 موطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية، مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
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صدر هذا القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية.
 
كما نشرت الجريدة قرار اللواء محمد طارق الأعصر  ،مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية ،  بإنشاء سجل مدنى بمدينة دشلوط بمحافظة أسيوط، وسجل مدنى بمدينة تلا بالمنوفية، وسجل مدنى بقرية أبو غالب بالقناطر، وعدد من السجلات المدنية ببعض القرى بالجمهورية.
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