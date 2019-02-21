التموين تتعاقد على شراء 46 الف طن زيت طعام

كتب مدحت وهبة

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت، قامت الهيئة بالتعاقد على كمية 46500 طن زيت خام صب منها كمية 30 ألف طن زيت عباد خام مستورد و كمية 16500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه ، وأن الكميات المتعاقد عليها ستصل فى الفترة من 5 إلى 20 ابريل المقبل .

ووجه الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية ، باستمرار تأمين احتياجات البلاد من السلع الاساسية وكذلك طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول .