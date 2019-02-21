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التموين تتعاقد على شراء 46 الف طن زيت طعام

الخميس، 21 فبراير 2019 07:07 م
التموين تتعاقد على شراء 46 الف طن زيت طعام د. على المصيلحى وزير التموين
كتب مدحت وهبة
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أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية  بوزارة التموين والتجارة الداخلية ، أنه فى إطار تعزيز أرصدة البلاد من الزيت، قامت الهيئة  بالتعاقد على كمية  46500 طن زيت خام صب  منها كمية 30 ألف طن زيت عباد خام مستورد و كمية 16500 طن زيت صويا خام محلي بالجنيه ، وأن الكميات المتعاقد عليها ستصل فى الفترة  من 5 إلى 20 ابريل المقبل .
ووجه الدكتور على المصيلحى ، وزير التموين والتجارة الداخلية ،  باستمرار تأمين احتياجات البلاد من السلع الاساسية وكذلك طرح المنتجات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية أول بأول .
 
 
 
 
 
 

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زيت طعام




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