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التعليم: مد مهلة تقديم أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة ليوم الاثنين

الخميس، 21 فبراير 2019 04:55 م
التعليم: مد مهلة تقديم أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة ليوم الاثنين الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم
محمود طه
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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إنه تقرر مد فترة تقديم أوراق المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين حتى يوم الإثنين المقبل الموافق 25 فبراير 2019، وذلك بناًء على تعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، للتيسير على المتقدمين.
 
وأضاف عمر، فى بيان صحفى ، أنه من المقرر انتهاء المهلة المحددة في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الإثنين المقبل، بدلا من اليوم الخميس 21 فبراير2019، كما كان محدد مسبقًا ، مشيرا الى  أن مد الفترة جاء لإعطاء مهلة للمتقدمين في المسابقة لإستكمال الأوراق المطلوبة وتسليمها إلى الإدارات التعليمية في الموعد الجديد ، موضحا أن قرار تمديد المهلة لن يعطل إجراءات فحص مستندات الذين سلموا ملفاتهم بالفعل لكى يتم إنجاز العمل وفق الجدول الزمنى المحدد مسبقًا.
 
وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قد أعلنت عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.
 
 
 

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