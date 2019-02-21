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التعليم تنتهى من إعداد التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة

الخميس، 21 فبراير 2019 11:47 ص
التعليم تنتهى من إعداد التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
كتب محمود طه حسين
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انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من وضع التصور المقترح لجدول امتحانات الثانوية العامة للعادم الدراسى 2018/2019، وتم وضعه على موقع الوزارة لتلقى الآراء والمقترحات.
 
جاء ذلك فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على ضرورة الاستعداد بشكل جيد ومبكر لعقد امتحان الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى الحالى 2018/2019.
 
وقالت الوزارة، إنه تم عرض الجدول المقترح على موقع الوزارة لتلقى الآراء والمقترحات تمهيدًا لمناقشته مع المكتب التنفيذى لاتحاد طلاب مصر، بحضور رئيس المجلس الأعلى للآباء والأمناء والمعلمين ونائبه، دون المساس بموعد بداية الامتحان أو نهايته وفقا لما حددته الوزارة سابقا، وكذلك موعد انعقاد امتحانات مواد التربية الدينية والتربية الوطنية واللغة الأجنبية الثانية؛ وذلك لارتباطها بامتحانات الشهادات الثانوية الدولية الأخرى.
 
وأعلنت الوزارة أن آخر موعد لتلقى المقترحات يوم الأربعاء الموافق 27/2/2019، حتى يتم عرض جدول الامتحان في صورته النهائية، على الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لاعتماده والإعلان عنه. 
 
جدير بالذكر أن امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ستكون اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 9/6/2019، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1/7/2019.
 
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