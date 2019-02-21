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التعليم تنتهى اليوم من استقبال أوراق المتقدمين بمسابقة العقود المؤقتة بالإدارات

الخميس، 21 فبراير 2019 01:00 ص
التعليم تنتهى اليوم من استقبال أوراق المتقدمين بمسابقة العقود المؤقتة بالإدارات الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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تنتهى اليوم الخميس وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، من استقبال طلبات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة فى المديريات والإدارات التعليمية.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الخميس 21 فبراير الجارى، آخر موعد لتلقى أوراق ومستندات المعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لتلقى أصول المستندات المطلوبة من المتقدمين فى الإدارات والمديريات ولجان لفرز أوراق المتقدمين، من السبت الماضى 16 فبراير الجارى وتنتهى اليوم الخميس من عملها، لافتة إلى أن اللجان تبلغ كل متقدم بموقفه من المسابقة على البريد الإلكترونى للمتقدم.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت تسجيل وتقدم قرابة 428 ألف خريج فى مسابقة العقود المؤقتة ومن المقرر أن يتسلموا العمل رسميا فى المدارس أوائل مارس المقبل، بعد اختيار الأعداد المطلوبة.


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