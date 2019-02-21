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"التضامن" تنظم ورشة لإكساب الشباب مهارات فنون القيادة والعمل الجماعى

الخميس، 21 فبراير 2019 07:32 م
"التضامن" تنظم ورشة لإكساب الشباب مهارات فنون القيادة والعمل الجماعى ورشة عمل التضامن
كتب مدحت وهبة
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بدأت صباح اليوم فعاليات اليوم الاول للورشة التدريبية التى تنظمها  وزارة التضامن الاجتماعى ، حول اليات القيادة  للشباب ،  حيث تستهدف  الورشة التى تنظمها  الادارة العامة للاندية الاجتماعية والثقافية بالوزارة تقديم محتوى علمى وفنى متميز لبناء وتدريب الشباب على مهارات التواصل و مفاهيم واليات القيادة والعمل الجماعى 

وقالت سمية الالفى ، رئيس الادارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى ، أن الورشة تأتى تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الوزارة ومنظمة بلان انترناشيونال ايجبت ،  لدعم التنسيق والتكامل للانشطة الشبابية وتعظيم الاستفادة من المبادرات التنموية حيث تسهدف الورشة التى ستستمر على مدى 3 ايام تأهيل وإكساب المشاركين من الشباب المهارات  الاساسية والمتقدمة والخصائص اللازمة لفنون القيادة  وفنون ادارة الذات والعمل الجماعى و التي تؤهلهم للنجاح على المستويين الشخصي والمهني مشيرة الى أن الوزارة يتبعها  408 نادي اجتماعى وثقافى  علي مستوي الجمهورية تهدف الى تطوير العمل الشبابي المؤسسي وتشجيع وتنمية قدرات المبدعين  بمختلف الأنشطة الشبابية ، وتمكين شباب الأندية من التفاعل مع مختلف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية وربطها بقضايا المجتمع

تتضمن جلسات عمل الورشة التى تعقد باحدى جمعيات التنمية بالقاهرة ويشارك بها 20 شاب وفتاة من شباب الاندية الاجتماعية والثقافية بالوزارة ومنظمة بلان التعريف بعدد من المحاور الخاصة بالقيادة  مثل المفهوم وفنون ادارة الذات والمهارات الشخصية والفنية للقيادة والفرق بين القائد والمدير وانماط القيادة وفنون ادارة الوقت واليات بناء الثقة بالنفس وادارة الصراعات كما يتضمن اليوم الثالث للورشة عرضا لمفهوم التواصل ودائرة التواصل وانواع الاتصال واليات التواصل الناجح كذلك مفاهيم التشبيك واهدافه وسبل تحقيق الياته وانواعه كما ستتضمن فعاليات الورشة انشطة تفاعلية ومحاكاة نماذج وانشطة جماعية متنوعة 

وفى سياق متصل وتفعيلا ً لبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعى و منظمة  بلان انترناشيونال ايجبت،  نفذت  الادارة  العامة للأندية الاجتماعية والثقافية سلسلة من الدورات التدريبية  لشباب الأندية  عن مهارة المسائلة المجتمعية  و مهارات  القيادة  وأخرى عن تدريب الشباب على صيانة  الكمبيوتر بالإضافة إلى الدورة المنظمة حاليا والتى من المقرر ان يليها دورة اخرى سيتم تنظيمها بنادى الهلال الاحمر بالجيزة فى الفترة من 26 الى 28 من فبراير الجارى .

 

 

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