البيئة تنظم ندوة حول منظومة النظافة الجديدة بجامعة الفيوم

نظمت وزارة البيبئة ندوة بيئية بجامعة الفيوم حول منظومة النظافة الجديدة التى تنفذها وزارة البيئة ، وتناولت الندوة مناقشة أزمة النظافة و تقديم عرض تفصيلي حول المنظومة الجديده للنظافة وجهود الوزارة فى تلك المنظومة وايضا دور المجتمع المدني والشباب فى التصدي لقضية المخلفات كما تم إجراء حوار مفتوح مع الحضور حول المنظومة الجديدة وتبادل وجهات النظر والاقتراحات فى هذا الشأن وتم عرض نماذح للمبادرات الناجحة للجمعيات الأهلية في مجال المخلفات.

يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة البيئة لرفع الوعي البيئي لدى فئات المجتمع، وخلق كوادر بيئية خاصة من الأطفال والشباب لدعم قطاع البيئة فى مصر وتكون قادرة على مواجهة المشاكل البيئية وإيجاد الحلول العملية والتكيف معها .

وشارك فى الندوة طلاب جامعة الفيوم والقائمين علي منظومة النظافة بالجامعة وبحضور نواب رئيس الجامعة ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.