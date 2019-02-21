البترول :توصيل الغاز الطبيعى لـ 100مصنع والف عميل تجارى خلال 2019 -2020

كتبت ـ أسماء أمين

كشف مصدر بالبترول عن خطة قطاع البترول لتوصيل الغازالطبيعى، خلال العام المالى 2019 -2020، والتى تستهدف توصيل الغاز لـ 100 مصنع وألف عميل تجارى .

وأشار المصدر ، إلى أنه بعد تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة، سيصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى القادم 2019/2020 إلى ما يقرب من 8 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وتعد هذه الكميات الغير مسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر .

وأكد المصدر أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى في ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعيّ؛ سيحقق وفورات دولارية كثيرة للدولة و تخفيض فاتورة الدعم الذي تتحمله الدولة.

حيث أن برامج العمل التي يتم تنفيذها بآليات جديدة للتوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل واحلاله محل البوتاجاز حققت نتائج إيجابية فى إطار رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وذلك بزيادة معدلات التوصيل للمنازل وإعطاء أولوية للقرى والمدن التي لم يصلها الغاز من قبل، إلى جانب التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى .