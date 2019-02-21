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الإسكان: طرح 1017 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر

الخميس، 21 فبراير 2019 09:29 ص
الإسكان: طرح 1017 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية
كتب أحمد حسن
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صرح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أنه سيتم طرح حجز 1017 مقبرة جاهزة للمسلمين بمدينة 6 أكتوبر، بمساحة 40 م2 للمقبرة، منها 864 مقبرة لقاطنى مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، و153 مقبرة لقاطنى محافظة الجيزة (أحياء وضواحى)، وذلك بنظام حق الانتفاع.
 
وقال المهندس طارق السباعى: يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات من جهاز مدينة 6 أكتوبر، ابتداء من يوم الأحد الموافق 17/3/2019، ويتم تقديم استمارة بيانات الحجز والمستندات اللازمة طبقاً للوارد بكراسة شروط الطرح لحجز المقبرة، خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 1/4/2019، وحتى يوم الثلاثاء الموافق 30/4/2019، بجهاز المدينة فى مواعيد العمل الرسمية.
 
وبخصوص شروط الحجز أضاف نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية: يشترط فى المتقدم لحجز المقبرة أن يكون شخصاً طبيعياً (مواطن مصرى الجنسية)، وليس شخصاً معنوياً (شركة أو مؤسسة)، ومن قاطنى مدن (6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – 6 أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد)، أو محافظة الجيزة وضواحيها، وألا يكون قد سبق تخصيص مقبرة (مبنى أو أرض) له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط، ولا يحق للأسرة الواحدة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من مقبرة.
 
وأوضح المهندس طارق السباعى أنه سيتم التخصيص بالقرعة العلنية اليدوية لمن تنطبق عليهم الشروط، وسيتم الإعلان عن موعد ومكان إجراء القرعة العلنية في موعد لاحق، وكذا موعد تسليم المقابر للفائزين بالقرعة، مضيفاً أن مناطق الأراضى ستكون متاحة على الموقع الالكترونى للهيئة (www.newcities.gov.eg).
 

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الإسكان

مدينة 6 أكتوبر

المقبرة




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