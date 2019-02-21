الأوقاف تمنع فتح أى زوايا أسفل العمارات وتخاطب المحافظين لتفعيل القرار

كتب إسماعيل رفعت

وجه الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف اليوم الخميس، خطابًا إلى جميع المحافظين بشأن التأكيد على عدم السماح بفتح أى زوايا أسفل العمارات، أو بينها، أو بأى طريق من الطرق دون تصريح كتابى مسبق من وزارة الأوقاف والمحافظة معًا ، بحيث لا يتم ذلك إلا للضرورة القصوى، كعدم وجود مسجد جامع أو أرض فضاء لبناء مسجد جامع، وعدم وجود أى مسجد بديل بالمنطقة المراد فتح زاوية بها، وحتى في حالة الضرورة يقتصر الأمر على إقامة شعائر الصلاة دون خطبة الجمعة أو أداء الدروس الدينية.

وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان لها أنه تمت مخاطبة وزير التنمية المحلية بالقرار ، وكذلك مخاطبة وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بشأن عدم سماح هيئة المجتمعات العمرانية بفتح أى زوايا أسفل العمارات ، أو بينها ، أو بأى طريق من الطرق دون تصريح كتابى مسبق من وزارة الأوقاف، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين في هذا الشأن، حتى لا نصير إلى عشوائية فى فتح الزوايا أو توظيفها لأغراض لا تتفق ونشر الخطاب الدينى الوسطي الرشيد .

وأضافت الوزارة أنه على جميع مديرى مديريات الأوقاف متابعة القرار وتنفيذه بكل جدية، وإفادة رئيس القطاع الديني بتقرير مفصل خلال أسبوع على الأكثر من تاريخه.