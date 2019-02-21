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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الهند وباكستان لتسوية خلافاتهما عبر الحوار

الخميس، 21 فبراير 2019 11:33 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو الهند وباكستان لتسوية خلافاتهما عبر الحوار جوتيريش
إسلام آباد (أ ش أ)
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الخميس، الهند وباكستان إلى تسوية خلافاتهما من خلال حوار مشترك وجاد.

وذكرت صحيفة (دون) الباكستانية، أن هذا التصريح هو الثانى من نوعه الذى يدلى به جوتيريش بشأن زيادة حدة التوترات بين الهند وباكستان فى أعقاب التفجير الانتحارى الذى وقع فى مدينة بولواما الواقعة فى الشطر الذى تسيطر عليه الهند من إقليم كشمير، والذى راح ضحيته أكثر من 40 فردًا من القوات العسكرية الهندية.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة هذا الهجوم مجددًا قائلًا إنه يتعين تقديم مرتكبى الحادث للعدالة .

وكان جوتيريش، قد دعا أمس الأول الثلاثاء، نيودلهى وإسلام آباد إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس واتخاذ خطوات فورية لنزع فتيل التوتر، وعرض مساعيه الحميدة لتخفيف حدة التوترات.

وتصاعدت حدة التوترات بين الدولتين الجارتين بعدما حمَّلت الهند، باكستان مسئولية الهجوم، ولوحت بالقيام بعمل عسكري، بينما نفت إسلام آباد من جانبها هذا الاتهام بشدة، مطالبةً بفتح تحقيق فى ملابساته ومعربة عن بالغ قلقها.

 


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