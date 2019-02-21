الأسهم الأمريكية تنخفض عند الفتح بعد بيانات اقتصادية قاتمة

رويترز

تراجعت الأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الخميس بعد بيانات اقتصادية مخيبة للآمال بينما يتابع المستثمرون محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين وسط علامات على أن البلدين يتغلبان على بعض أكثر القضايا الشائكة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعى 32.03 نقطة، أو 0.12%، إلى 25922.41 نقطة فى بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.46 نقطة، أو 0.16% إلى 2780.24 نقطة. وهبط المؤشر ناسداك المجمع 13.66 نقطة، أو 0.18%، إلى 7475.41 نقطة.