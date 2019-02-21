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الأرصاد: استقرار حالة الطقس حتى السبت ونحذر السائقين من الشبورة على الطرق

الخميس، 21 فبراير 2019 12:21 م
الأرصاد: استقرار حالة الطقس حتى السبت ونحذر السائقين من الشبورة على الطرق حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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كشف الدكتور محمود شاهين وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، استقرار الأحوال الجوية بكافة أنحاء الجمهورية فى ظل هدوء نشاط الرياح وقلة فرص سقوط الأمطار.
 
وأشار وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى احتمالية فرص سقوط أمطار بالسواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى تكون من خفيفة لمتوسطة وغير مؤثرة على الحياة اليومية، مؤكدة أنه لا أمطار بالقاهرة.
 
وأوضح وكيل مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية بين 19 لـ22 درجة والأجواء مستقرة تسمح للمواطنين لممارسة الأنشطة اليومية والخروج فى نهاية الأسبوع.
 
وحذر شاهين، السائقين من الشبورة المائية خلال الأيام المقبلة خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، مناشدا السائقين بالقيادة بهدوء وإتباع تعليمات المرور والمواطنين بعدم تخفيف الملابس نظرا لبرودة الأجواء ليلا.

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