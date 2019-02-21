استجابة لليوم السابع.. محافظ البحيرة يكلف مياه الشرب ببحث شكوى قرية حسين

فى استجابة لما نشره " اليوم السابع" تحت عنوان "صور ..أهالى حسين عمرو بالبحيرة يشكون انقطاع المياه، والذى تضمن تضرر أهالي القرية ، من انقطاع مياه الشرب لفترات طويلة لأكثر من 4 سنوات تحت زعم وقوعها في نهاية خطوط شبكات المياه، واعتماد الأهالى الأساسى على الطلمبات الحبشية ، كلف اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة ببحث الموضوع مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، والذى أفاد أنه تم إحلال وتجديد لخط مياه يربط سنهور حسين عمرو وأبو خطوة والمحامدة بطول 1850متر تقريبا العام الماضي وتم تشكيل لجنة الاسبوع الماضى من الرقابة والمتابعة بمجلس مدينة دمنهور وفتحوا المياه فى منزل الشاكى وتم التأكد من وجود المياه.