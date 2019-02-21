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ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستودع مواد كيميائية ببنجلاديش إلى 70 شخصا

الخميس، 21 فبراير 2019 07:13 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مستودع مواد كيميائية ببنجلاديش إلى 70 شخصا حريق مستودع مواد كيميائية
كتب محمد جمال - وكالات الأنباء
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ارتفع حصيلة ضحايا حريق اندلع أمس فى عاصمة بنجلاديش دكا إلى 70 شخصاً، وأعلن مسؤول في فرقة الإطفاء، اليوم الخميس، أن عدد القتلى يمكن أن يرتفع أكثر، حسبما نقلت عنه وكالة شينخوا.

وقال المسؤول: "حتى اللحظة تم انتشال 70 جثة، وقد يرتفع العدد لأن البحث لا يزال جاريا".

وأشار المسؤول، إلى أن الحريق نشب في مبنى يستخدم كمستودع لمواد كيميائية.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" المحلية، اندلع الحريق في مستودع للمواد الكيميائية في الطابق الأرضي من المبنى المؤلف من خمسة طوابق، والمسمى "قصر هادي واحد". وسرعان ما انتشرت ألسنة اللهب إلى ثلاثة مبانٍ أخرى قريبة، بما في ذلك مبنى اجتماعي، على حد قول قائد خدمة الإطفاء.

وقال رجل إطفاء يدعى "جاشيم"، إنه قد لا يكون ممكنا إخماد النيران حتى تحترق جميع المواد الكيميائية.

وقال راكيبول إسلام سجيب، أحد سكان الطابق الثاني من المبنى المؤلف من أربعة طوابق والذي يضم أيضا العديد من المستودعات الكيميائية والبلاستيكية، إن سبع عائلات تعيش هناك.

وقال سوهاج حسين، أحد المصابين، إنه كان يعمل مع زملائه في مصنع بلاستيكي في المبنى في ذلك الوقت وفجأة سمعوا ضجة هائلة قبل ملاحظة الحريق، حاولوا الفرار لكنهم لم يستطيعوا الهروب من النار.


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