ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحا عدد 18.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5251.07 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحا عدد 21.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5502.33 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.3% رابحاً عدد 14.55 نقطة ليغلق عند مستوى 4791.09 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 116.3 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون دينار كويتى عبر 4338 صفقة.

وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.04%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.

وجاء سهم "وربة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.32%، تليه كفيك بنسبة 6.53%، ثم المدن بنسبة 6.30%، فيما تصدر سهم "أموال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.61% ثم أسيكو بنسبة 4.65%، ثم صلبوخ بنسبة 4.36%.