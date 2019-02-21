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الخميس، 21 فبراير 2019 01:59 م
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ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك

الخميس، 21 فبراير 2019 01:51 م
ارتفاع بورصة الكويت بختام التعاملات مدفوعة بصعود قطاع البنوك بورصة الكويت
كتب هانى الحوتى
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ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بصعود 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك.
  
وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.36% رابحا عدد 18.96 نقطة ليغلق عند مستوى 5251.07 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% رابحا عدد 21.18 نقطة ليغلق عند مستوى 5502.33 نقطة، وقفز مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.3% رابحاً عدد 14.55 نقطة ليغلق عند مستوى 4791.09 نقطة.
 
وجرى التداول بختام التعاملات على 116.3 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون دينار كويتى عبر 4338 صفقة.
 
وارتفعت 6 قطاعات على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.59%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.38%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.28%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.17%، فيما تراجع قطاع النفط والغاز بنسبة 2.04%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.11%.
 
وجاء سهم "وربة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.32%، تليه كفيك بنسبة 6.53%، ثم المدن بنسبة 6.30%، فيما تصدر سهم "أموال" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 6.61% ثم أسيكو بنسبة 4.65%، ثم صلبوخ بنسبة 4.36%.
 

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