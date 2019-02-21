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اتصالات الجزائر تنفى قطع الإنترنت بالبلاد اعتبارا من مساء غد

الخميس، 21 فبراير 2019 01:05 ص
اتصالات الجزائر تنفى قطع الإنترنت بالبلاد اعتبارا من مساء غد انترنت
أ ش أ
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نفت مؤسسة اتصالات الجزائر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قطع الإنترنت بالبلاد من مساء غد الخميس.

وأكدت المؤسسة في ردها على أسئلة لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابها الخاص في الفيسبوك، أنها إشاعة ولا أصل لها.


وتداولت مواقع وصفحات عبر الفيسبوك بيانا مفبركا لمؤسسة اتصالات الجزائر، يقول إنه سيتم قطع الشبكة ليلة الجمعة بسبب أعمال الصيانة.


وزعم البيان المزيف أنه سيتم قطع الأنترنت على دفعتين، المرحلة الأولى من السادسة والنصف مساء من الخميس إلى الواحدة صباح من ليلة الجمعة، والمرحلة الثانية من منتصف الليل إلى السادسة صباحا من يوم الجمعة.


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