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إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن القمر الصناعى المصرى "إيجيبت سات A"

الخميس، 21 فبراير 2019 08:24 م
إنفوجراف.. كل ما تريد معرفته عن القمر الصناعى المصرى "إيجيبت سات A" قمر صناعى
كتبت هند مختار
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نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، إنفوجراف، عن القمر الصناعى المصرى (إيجيبت سات A) .

وأوضح المركز أن القمر الصناعى يدعم أغراض البحث العلمى والاستشعار من البعد ومجالات التنمية المستدامة المختلفة بالدولة على مستوى (الزراعة ـ التعدين ـ التخطيط العمرانى ـ البيئة)، وكذلك الرصد السلبى للمخاطر الطبيعية مثل (التصحر ـ حركة الكثبان الرملية ـ السيول) وغيرها.

 

كما يساعد القمر الصناعى المصرى فى متابعة المشروعات التنموية الكبرى (مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ـ جبل الجلالة ـ مشروع مدينة العلمين الجديدة) وغيرها من المشروعات التنموية المختلفة بالدولة.

 

ويتيح استخدام القمر الصناعى المصرى (إيجيبت سات A) البيانات الفورية والدورية لرصد ومتابعة الثروات الطبيعية والمعادن والمياه السطحية والجوفية والتخطيط العمرانى ودراسة البيئة الساحلية للمزارع السمكية ومراقبة البحيرات وتنشيط الثروة السمكية.

 

كما يتيح القمر الصناعى بيانات للتنبؤ بالأرصاد الجوية ونمذجة المناخ لمواجهة المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات والهبوط الأرضى ووضع نظم الإنذار المبكر لحماية المواطنين والمنشآت من تأثير المخاطر الطبيعية والبيئية، كما تمكن مسارات القمر المتميزة من تحديد الأحوزة الزراعية واختيار مسارات الطرق الجديدة ومسح الأراضى الزراعية ومواجهة التعدى عليها.

 

 

 

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