إصابة 4 طلاب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء ببنها

القليوبية- نيفين طه

أصيب 4 طلاب فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بسبب خلافات مالية بينهم فى بنها تم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لقسم أول بنها بحدوث مشاجرة ووجود مصابان بناحية شارع الرياح التوفيقى شارع المحلج دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "محمد ص" 19 سنة طالب مصاب جرح نافذ بالبطن، و"مصطفي ر" 19 سنة طالب مصاب بجرح سطحي، طرف ثان "أحمد م" 19 سنة طالب، و"إسماعيل س" 19 سنة طالب، وذلك بسبب وجود خلاف مالى بين الطرفان فحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها الثالث بالتعدى على الأول والثانى بسلاح أبيض نصل معدنى حاد محدثا ما بهما من إصابات وفرا هاربان.

وبسؤال شاهدى الواقعه كل من "محمود ر" 19 سنة طالب، و"محمود م" 26 سنة سائق، أيدا مضمون ما أسفر عنه الفحص تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمان الثالث والرابع، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المبين وأضاف الثالث أنه محدث إصابة الأول والثانى وقيامه بالتخلص من السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة بإلقائه بمياه الرياح التوفيقى، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1385 جنح قسم أول بنها لسنة 2019م.