إزالة آبار ومنشآت مقامة على أراضى الدولة بالوادى الجديد

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد حملة إزالات لعدد من حالات التعدى على الأراضى المملوكة للدولة بنطاق بمنطقة النقب وقرية المنيرة والمنطقة الشمالية المتاخمة لها وفى قرية الشركة8، حيث تمت إزالة المنشآت المبنية وكافة الابار التى تم حفرها بدون ترخيص، وذلك بعد انتهاء فترة السماح القانونية الممنوحة للمنتفعين الممتنعين عن سداد حق الشعب ممن تقدموا بملف تقنين اوضاع اراضى زراعية.

وقال المهندس مجدى الطماوى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، أنه تم تنفيذ حملات الازالة بالتعاون مع ادارة حماية املاك الدولة وقوات التأمين بمديرية الامن وقسم شرطة الخارجة وذلك بعد انتهاء فترات السماح المحددة للمنتفعين الذين لم يلتزموا بسداد مقدمات التعاقد لصالح حساب حق الشعب وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات التنفيذ، وأحيلت إلى جهات الاختصاص.