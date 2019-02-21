إخلاء عقار بحى غرب المنصورة بعد انهيار أجزاء منه وفصل المرافق عنه

الدقهلية شريف الديب

وجه المحاسب أحمد عبد السميع رئيس حى غرب المنصورة، مسئولي الإدارة الهندسية بالتوجيه إلى منطقة سندوب على أثر ورود بلاغ عن انهيار أجزاء من عقار بمنطقة سندوب.

وعلى الفور توجهت منى المتبولى نائب رئيس الحى، ومسئولى الإدارة الهندسية، والأزمات والكوارث بحى غرب برفقة قوة من قسم أول المنصورة، الحماية المدنية، الإسعاف إلى محيط العقار وبالمعاينة تبين وجود انهيار أجزاء من سقف الدور الأول لعقار رقم ١٥ بمنطقة سندوب، دون أى خسائر بالأرواح،

وعلى الفور تم فصل جميع المرافق عن العقار وقد تم تحرير محضر بالواقعة من قبل قسم أول المنصورة، وإخلاء العقار كليا من شاغليه ومنقولاتهم، كما تم عمل كردون أمنى بمحيط العقار حفاظا على أرواح المارة والمواطنين.