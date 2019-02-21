إحباط تهريب 173 قطعة ميكروفون صغير الحجم عبر ميناء غرب بورسعيد

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الإدارة العامة لأمن الموانئ في ضبط 173 قطعة ميكروفون صغير الحجم وأخرى تحمل نصل معدنى محظور استيرادها داخل حاوية بميناء غرب بورسعيد.

وجاء ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لإحكام السيطرة على كافة المنافذ ومواجهة جرائم التهريب فقد أكدت معلومات إدارة شرطة موانئ بورسعيد قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير ومقرها بمحافظة الدقهلية والمملوكة لـ"محمد .ع" أ باستيراد حاوية مشمولها (مستلزمات كمبيوتر) وارد نهائى ميناء غرب بورسعيد قادمة من إحدى الدول الأجنبية وبداخلها أصناف غير واردة بالمستندات ومحظور استيرادها.

وعقب تقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة "أمنية جمركية" أسفرت أعمالها عن ضبط 100 قطعة متعددة الأغراض مزودة بنصل معدنى، 73 قطعة ميكروفون صغير الحجم مختلفة الأشكال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.