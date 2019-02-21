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إحالة اوراق المتهم بذبح طفل الشرقية لسرقة "توك توك" إلى فضيلة المفتي

الخميس، 21 فبراير 2019 11:33 ص
إحالة اوراق المتهم بذبح طفل الشرقية لسرقة "توك توك" إلى فضيلة المفتي المجنى عليه
الشرقية- فتحية الديب
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قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم، وعضوية المستشارين هشام موسي، وماهر بيومي، وسكرتارية نبيل شكري، إحالة أوراق المتهم بذبح طفل والتخلص من جثته لسرقة التوك توك لفضيلة مفتي الديار المصرية، وحددت جلسة الثاني من أبريل للنطق بالحكم عليه، والحكم علي المتهم الثاني في القضية في ذات الجلسة لكونه حدث.

تعود أحداث القضية، لشهر أبريل لسنة 2018، عندما تلقي  اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد العثور علي جثة بناحية المشروع دائرة مركز الزقازيق، وتبين أنها لطفل يدعي" محمد س ف"، 14 سنة، من قرية الزنكلون مركز الزقازيق، وتبين من الفحص وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتبين من التحريات التي قام بها الرائد أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، بإشراف اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، مدير مصلحة الأمن العام بالشرقية، بقيام كل من "ع ي" 22 سنة و صديقه "ب ه"   مقيمان قرية الزنكلون، بإستدراج الطفل وقتله لسرقته، وتم القبض علي المتهمين وقررت النيابة العامة، برئاسة محمد علام، إحالتهما لجنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها السابق.


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