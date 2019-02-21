أقوى منافسى نتنياهو يشكلون تحالفا لخوض الانتخابات

وحد أقوى منافسي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في انتخابات أبريل صفوفهما اليوم الخميس، في تحول كبير في سباق يتوقع حزبه اليميني (ليكود) الفوز فيه بسهولة.

ومع توقعه إعلان تحالف جديد ينتمي لتيار الوسط بين حزب رئيس الأركان السابق بالجيش بيني جانتس (حصانة إسرائيل)، وحزب وزير المالية السابق يائير لابيد، يش عتيد (هناك مستقبل)، رتب نتنياهو لتحالف بين أحزاب من اليمين المتطرف أمس الأربعاء قد يساعده على تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات.

وقال حزب الصمود لإسرائيل في بيان إن جانتس ولابيد ووزير الدفاع السابق موشي يعلون "قرروا وضع قائمة مشتركة ستضم الحزب الإسرائيلي الحاكم الجديد".

واتفق جانتس ولابيد، اللذان التقيا الليلة الماضية، على "تبادل منصب رئيس الوزراء" بحيث يتولى جانتس المنصب لعامين ونصف العام في بداية ولاية حكومة جديدة ثم يتولاه لابيد.

ويصوت الناخبون الإسرائيليون على قوائم لمرشحي الأحزاب لشغل مقاعد في الكنيست الذي يضم 120 عضوا.

وفي بيانه، أعلن حزب حصانة إسرائيل أن رئيس أركان سابقا آخر يحظى بشعبية، هو جابي أشكينازي، وافق على الانضمام لتحالف تيار الوسط الجديد.

وبينما عمل جانتس ولابيد على اتفاقهما، ساعد نتنياهو في تفاوض لدمج حزبين من اليمين المتطرف هما حزب البيت اليهودي وحزب القوة اليهودية، وهو ما قد يمنح أتباع الحاخام الراحل المناهض للعرب مائير كاهانا دورا أكبر في السياسات الإسرائيلية.