أش أ: أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح يشيد بدور مصر لحل القضية الفلسطينية

قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية جبريل الرجوب أشاد بالدور الكبير الذى تتحمله مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإنهاء الانقسام على الساحة الفلسطينية وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية.

وأشاد الرجوب - خلال لقاء مع وكالة أنباء الشرق الأوسط - بدور القوات المسلحة المصرية في الحفاظ على استقرار مصر ومواجهة مختلف أشكال التطرف والإرهاب التى تحاك يوميًا ضد الشعب المصرى والأمة العربية، مؤكدا أن الجيش المصرى العظيم حمى مصر والمنطقة من المؤامرات الخارجية.

وقال الرجوب "إنه لولا وقوف القوات المسلحة والشرطة المصرية فى مجابهة هذه المؤامرة لكان الأمر مختلفا"، مؤكدا أن مصر قدمت الكثير للقضية الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى الآن، وأن مصر هي الدولة الوحيدة في العالم العربي التي تتعامل مع الكل الفلسطيني ولا تستخدم سياسة الاستقطاب في الساحة الفلسطينية.

وأضاف "إننا نعوّل على مصر (المفوضة من الجامعة العربية) بإيجاد صيغة مناسبة لجمع الكل الفلسطيني وإيجاد آلية لإنهاء الانقسام قبيل عقد القمة العربية في تونس مارس المقبل من أجل الذهاب إلى القمة، ونحن موحدين والتأكيد خلالها على ضرورة عدم الاستقطاب وتغذية استمرار الانقسام من بعض الأطراف الإقليمية والدولية "، مؤكدا أن مصر هي "الدرع والجدار الآمن لمشروع الدولة الفلسطينية".

واعتبر الرجوب أن أكبر تحد يواجه الشعب الفلسطيني هو إنهاء الانقسام والسير في خطوات تحقيق الشراكة والوحدة الوطنية على أساس دولة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ورئيس واحد وسلاح واحد ومصير مشترك، معربا عن أمله في أن يتم إنهاء الانقسام والاتفاق على صيغة لتشكيل حكومة وطنية فلسطينية تقدم خدماتها لجميع الفلسطينيين من جنين شمالا إلى رفح جنوبا.

وقال الرجوب "نأمل من القادة العرب في قمة تونس التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية للعالم العربي، وأن مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية هي أساس حل الصراع العربي الإسرائيلي، وضرورة قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967".



