أسعار الذهب تتراجع اليوم 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 654 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس 21 فبراير بقيمة 3 جنيهات، عقب انخفاض سعر أوقية الذهب بنسبة 0.71% لتنزل الأوقية لـ 1334 دولار.

وسجل الذهب اليوم عيار 21 وهو الأكثر شعبية ورواجا فى سوق الصاغة المصرى 654 جنيها للجرام بعد أن بلغ ذروته أمس عند 657 جنيها وهو أعلى معدل للذهب منذ 10 أشهر.

وأصبحت أسعار الذهب في مصر اليوم كالتالي:

عيار 18: 561 جنيه.

عيار 21: 654 جنيه.

عيار 24: 747 جنيه.

الجنيه الذهب: 5232 جنيه.

الأوقية: 1334 دولار.

أسعار الذهب تتأثر فى مصر، بما تشهده الأوقية العالمية من تغيرات سواء ارتفاعا أو انخفاضا، والأوقية تتأثر بسعر الدولار فى البورصات، فكلما ارتفع سعر الدولار تراجعت الأوقية والعكس صحيح، إلى جانب تأثر الأوقية بالمتغيرات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب في مصر تخضع لعدة عوامل تؤثر فيها منها سعر الدولار في البنوك والمصارف الرسمية، بالإضافة إلى التغيرات التى يشهدها السعر العالمى للأوقية إلى جانب العرض والطلب.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

ومصنعية الذهب فى مصر تختلف من صائغ إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف المصنعية حسب نوع قطعة الذهب أو المشغولات الذهبية المختلفة، فمصنعية خاتم صغير تختلف مصنعية عقد أو سلسلة ذهبية وغيره.

وأسعار الذهب في مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

وأسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.