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7 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 162مليون دولار خلال 2017/2018

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:00 ص
7 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز باستثمارات 162مليون دولار خلال 2017/2018 صورة أرشيفية
كتبت ـ أسماء أمين
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قال مصدر مسئول بهيئة البترول أنه تم توقيع 7 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز بحد ادنى للاستثمارات يصل 162 مليون دولار خلال 2017 /2018 .

وأوضح المصدر لـ"اليوم السابع" انه تم الانتهاء من اجراءات 10 اتفاقيات جديدة خلال يوليو واغسطس الماضى ، لافتا إلى أنه تم توقيع 19 عقد تنمية للحقول المكتشفة حتى اغسطس 2018 لدعم الخطط المستهدفة لزيادة انتاج البترول والغاز ، بالاضافة إلى حفر 98 بئراً استكشافيا لدعم وزيادة الاحيتاطيات من الثروة البترولية بحيث تم وضع 53 بئرا منهم على الانتاج .

وأضاف أن قطاع البترول نحج فى تامين احتياجات السوق من المنتجات البترولية ، بحيث بلغ متوسط انتاج الزيت الخام خلال العام حوالى 626 الف برميل زيت خام ومتكثفات يوميا .

 


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