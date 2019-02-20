4 أشخاص يعتدون على شقيقين بأسلحة بيضاء بمدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

اعتدى 4 أشخاص من عائلة واحدة على شقيقين بسلاح أبيض، ما نتج عنه إصابة أحدهما بجرح قطعى فى البطن، تسبب فى استئصال جزء من الأمعاء، "حالته خطرة"، وإصابة الآخر بجرح نافذ فى البطن تسبب فى استئصال جزء من الأمعاء وتحويل مسار وقطع بالحالب، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

تلقى الرائد محمد دواود رئيس مباحث قسم شرطة ثانى أكتوبر، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين "على محمد مهران" وشقيقه "كامل" وبين 4 أشخاص هم "النزيه.ش" و"شعبان.ا" و"عبد الهادى.ا" و"محمد.ا" الشهير بـ"كستيلا".

وعلى الفور، انتقل رئيس مباحث قسم شرطة ثانى أكتوبر إلى مكان الواقعة، وتبين اعتداء 4 أشخاص على الشقيقين محمد وكامل مهران كامل، فتم ضبط 3 من الجناة، فيما فر الرابع هاربا "جارى البحث عنه.

تم تحرير المحضر رقم 1323 لسنة 2019، وإخطار النيابة التى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق وضبط الهارب.