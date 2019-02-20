3 عضوات من حزب المحافظين البريطانى يستقلن بسبب البريكست

لندن (أ ش أ)

أعلنت ثلاث عضوات من حزب المحافظين البريطانى الحاكم استقالتهن من الحزب بسبب اختلافهن مع وجهة نظر رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، اليوم الأربعاء، أن النائبات الثلاث أعلن قرارهن في خطاب مشترك موجه لرئيسة الوزراء، حيث كتبن "القشة الأخيرة بالنسبة لنا كانت معالجة الحكومة الكارثية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى".

ومن جانبها، أعربت ماي عن صدمتها من قرار النائبات الثلاث، مؤكدة أن الحكومة تقوم بما يصب في صالح البلاد عبر تنفيذ قرار الناخبين بمغادرة الاتحاد الأوروبى.

وكان 8 أعضاء من حزب العمال البريطاني قد تقدموا باستقالتهم من الحزب بسبب اختلافهم مع وجهة نظر زعيم الحزب جيرمي كوربن بشأن البريكست وقضايا أخرى، وأعلنوا أنهم سيحضرون جلسات مجلس العموم بصفتهم "مستقلون".