video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الداخلية يزور مصابى حادث الدرب الأحمر الإرهابى بمستشفى الشرطة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:53 م
وزير الداخلية يزور مصابى حادث الدرب الأحمر الإرهابى بمستشفى الشرطة وزير الداخلية يزور مصابى حادث الدرب الأحمر
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق
زار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة من جراء إصابتهم أثناء مشاركتهم بمأمورية ضبط العنصر الإرهابى الذى فجر نفسه بمنطقة الدرب الأحمر بمحافظة القاهرة.
 
و إلتقى الوزير خلال الزيارة برجال الشرطة المصابين وإطمأن على حالتهم الصحية والرعاية الطبية المقدمة إليهم من الأطباء المعالجين .
 
وقد أكد  وزير الداخلية أن ما أظهره رجال الشرطة المصابين من شجاعة وإقدام أثناء مشاركتهم فى ضبط العنصر الإرهابى يعد مثالاً يحتذى به فى التفانى والإخلاص فى أداء الواجب ، ويؤكد عقيدة رجال الشرطة ورسالتهم بالتضحية بأنفسهم فى سبيل وطنهم وحماية المواطنين ، لافتا إلى أن زيارتهم تأتى تقديراً لهذا الدور ومن منطلق حرص الوزارة على رعاية أبنائها .
 
كما أكد وزير الداخلية أن الوزارة لن تتوانى عن  توفير كافة أوجه الرعاية اللازمه لهم داعيا الله العلى القدير أن يمن عليهم بالصحة والشفاء العاجل وأن يعودوا قريباً لوطنهم وأسرهم معافين سالمين لإستكمال رسالتهم السامية فى خدمة الوطن .
 
من جانبهم أعرب رجال الشرطة المصابين عن سعادتهم البالغة بزيارة وزير الداخلية التى تركت أثراً طيباً فى نفوسهم وعكست حرصه على التواصل مع أبنائه من رجال الشرطة.. مؤكدين له تصميمهم على إستكمال واجبهم الوطنى إلى جانب زملائهم فى حفظ أمن مصر والقضاء على الإرهاب وحماية الوطن.
 
WhatsApp Image 2019-02-20 at 1.41.24 PM (1)
WhatsApp Image 2019-02-20 at 1.41.24 PM (1)

 

WhatsApp Image 2019-02-20 at 1.41.24 PM
WhatsApp Image 2019-02-20 at 1.41.24 PM

 

 

WhatsApp Image 2019-02-20 at 1.41.25 PM
WhatsApp Image 2019-02-20 at 1.41.25 PM

 

 

WhatsApp Image 2019-02-20 at 1.41.26 PM (1)
WhatsApp Image 2019-02-20 at 1.41.26 PM (1)

 

 

WhatsApp Image 2019-02-20 at 1.41.26 PM
WhatsApp Image 2019-02-20 at 1.41.26 PM

 

 

اية المصريين .

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأموال العامة تضبط عصابة تنصب على راغبى السفر للخارج بالدقهلية

الأمن العام يضبط شخصين بحوزتهما جرينوف وبندقيتين بقنا

وزير الداخلية

الدرب الأحمر

زيارة المصابين

مستشفى الشرطة




لا تفوتك
كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

كيف نجحت الداخلية فى مواجهة إرهابى الدرب الأحمر والعريش.. فيديو

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

"هو مين".. أغنية جديدة ترصد بطولات رجال الشرطة بعد ملحمة الدرب الأحمر

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

النظام القطرى ملاحق خارجيا.. 77 قضية مرفوعة ضد المسئولين القطريين فى الولايات المتحدة الأمريكية.. والمحكمة البريطانية تنتظر رفع الحصانة عن حمد بن جاسم.. وخلافات بين أشقاء تميم بن حمد بسبب عزمى بشارة

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

4 لاعبين أهلاوية فشلوا فى التجربة السعودية.. مؤمن زكريا يقترب من الرحيل عن أحد.. صالح جمعة يفشل في الاستمرار مع الفيصلي.. عمرو بركات وأحمد الشيخ لم يقدما إنجازًا.. واستثناء وحيد لـ"مارسيلو".. (فيديو)

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

12 صورة تلخص مواجهتى الثلاثاء فى دورى أبطال أوروبا.. صور

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة