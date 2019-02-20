وزارة الاتصالات تعلن توفير 1600 فرصة عمل بمبادرة "وظيفة تك" لتدريب الشباب

كتبت: هبة السيد

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مبادرة "وظيفة تك" تستهدف تحقيق نموذج قابل للتطوير والاستدامة لإتاحة فرص عمل جديدة وزيادة أعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل من خلال قيام الشركات بتدريب وتوظيف الشباب.

وأضاف طلعت أن المبادرة تعمل على مواكبة التطورات السريعة في سوق العمل واحتياجاته وسد الفجوة بين متطلبات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمخرجات التعليمية من خلال ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وفقا لبيان صحفى الأربعاء.

وأشار إلى أن المبادرة تمثل نموذجا إيجابيا لمنظومة عمل تجمع القطاع الحكومى الممثل في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التضامن الاجتماعي، والقطاع الخاص الممثل في الشركات العالمية التي يتم التعاون معها لتنفيذ المبادرة، ومنظمات المجتمع المدني العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي تقوم بالترويج والتوعية بفعاليات المبادرة.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه المبادرة لم تكن لتخرج للنور لولا تعاون وزارة التضامن الاجتماعي؛ موجها الشكر لبنك ناصر الاجتماعى على دوره الحيوي في المبادرة، وكذلك لجمعية اتصال على المشاركة الفعالة في الترويج لفعاليات المبادرة.

وأطلقت وزارة الاتصالات مبادرة "وظيفة تك" وتعتمد على نموذج اتفاقية المساهمة بحصة من الدخل تحت شعار "تعلم الآن.. وادفع غدًا"، حيث يحصل المتدرب فى نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب جيد، بعد نجاحه فى إتمام البرنامج التدريبى الذى مدته ثلاثة أشهر.

وهذه المبادرة نتاج تعاون بين وزارة الاتصالات والمعلومات ووزارة التضامن الاجتماعى لتنفيذ نموذج قابل للتطوير قابل للاستدامة، يهدف إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام فى سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال إنه من المنتظر تبلغ عدد الوظائف المتاحة في المرحلة الأولى للمبادرة 1600 وظيفة فى 28 تخصص مقدمة من مجموعة من الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويمكن التقدم لها من خلال موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يتضمن مواقع الشركات المساهمة في المرحلة الأولى.

وتهدف "مبادرة وظيفة تك" إلى زيادة أعداد الكوادر المؤهلة للانضمام لسوق العمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتعد مبادرة وظيفة تك نتاج تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة في بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وطبقا للمبادرة فإن المتدرب يحصل في نهاية البرنامج على فرصة عمل براتب مميز، بعد نجاحه في إتمام البرنامج التدريبي الذي تصل مدته إلى 3 أشهر يقدم فيها بنك ناصر قروض ميسرة بدون فائدة أو مصاريف إدارية.

وتتحمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الالتزامات البنكية والمصرفية للقرض على أن يسدد المتدربون قيمة القرض بعد حصولهم على الوظيفة من رواتبهم على دفعات خلال مدة تصل إلى 3 سنوات على ألا يتم دفع أي قسط إلا بعد تعيين المتدرب في عمله الجديد وبعد أول شهر من عمله .

وكانت الدكتورة غادة والي قد أكدت أن تمويل المبادرة يصل إلي 100 مليون جنيه قابلة للزيادة وهي فرصة لشركات التدريب المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وقالت والي إن مبادرة وظيفة تك اختارت 167 شابا من المتقدمين 91 منهم من القاهرة و14 من الإسكندرية و15 من محافظات الصعيد موزعين على 20 محافظة هى معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن المبادرة تجربة مهمة ونجاحها مرهون بالإيمان بها ودعم الجميع لها، وهى فرصة لبنك ناصر للدخول في مجال تكافلي جديد.