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الأربعاء، 20 فبراير 2019 07:37 م
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نيجيريا مستعدة لخفض انتاجها النفطى لدعم الأسعار

الأربعاء، 20 فبراير 2019 07:22 م
نيجيريا مستعدة لخفض انتاجها النفطى لدعم الأسعار صورة ارشيفية حقول نفط
رويترز
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 قال المتحدث باسم الرئيس محمد بخاري اليوم الأربعاء إن نيجيريا مستعدة لخفض انتاجها النفطى للمساعدة فى دفع أسعار الخام للارتفاع، وذلك بعد أن دعا مبعوث من السعودية البلد الواقع فى غرب افريقيا إلى التقيد باتفاق تخفيضات الانتاج.

 

وقال المتحدث إن الرئيس النيجيري أبلغ المبعوث السعودي أن "نيجيريا مستعدة لمسايرة المبادرة السعودية في تقييد الانتاج حتى يمكن أن ترتفع الأسعار". وأضاف بخارى قائلا "نحن سنتعاون".

 

ونيجيريا عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وطرف في اتفاق لكبح انتاج الخام بهدف دعم الأسعار، رغم أن بيانات لأوبك أظهرت أن انتاجها زاد في يناير كانون الثاني


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