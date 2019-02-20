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ننشر صور قتلة النائب العام بعد تنفيذ حكم الإعدام فى حق 9 متهمين

الأربعاء، 20 فبراير 2019 01:55 م
ننشر صور قتلة النائب العام بعد تنفيذ حكم الإعدام فى حق 9 متهمين المتهمين
كتب إيهاب المهندس - تصوير حسام عاطف
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ينشر "اليوم السابع"، صور المتهمين باغتيال نائب عام مصر الشهيد هشام بركات، بعد تنفيذ سجن الاستئناف حكم الإعدام فى حق 9 متهمين صادر بحقهم حكما نهائيا بعد إقرار محكمة النقض حكم إعدامهم.

والمتهمون المنفذ بحقهم حكم الإعدام هم: "أحمد طه، أبوالقاسم أحمد، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي، أبو بكر السيد، عبد الرحمن سليمان، أحمد محمد، أحمد محروس سيد، إسلام محمد".

وكانت محكمة النقض قد سطرت فى نوفمبر الماضى كلمة النهاية فى قضية "اغتيال النائب العام" الشهيد هشام بركات، بعد الحكم بإقرار إعدام 9 متهمين وتخفيف الأحكام لـ 17 متهما ما بين المؤبد والمشدد والبراءة، واستمرار أحكام حكم محكمة الموضوع والذى أصدرته الدائرة 28 إرهاب برئاسة المستشار حسن فريد لـ 24 متهما.

 

قتلة النائب العام (1)
 
قتلة النائب العام (2)
 
قتلة النائب العام (3)
 
قتلة النائب العام (4)
 
قتلة النائب العام (5)
 
قتلة النائب العام (6)
 
 
قتلة النائب العام (7)
قتلة النائب العام (8)
 
قتلة النائب العام (9)
 
قتلة النائب العام (10)
 
قتلة النائب العام (11)
 
قتلة النائب العام (12)
 
قتلة النائب العام (13)
 
قتلة النائب العام (14)
 
قتلة النائب العام (15)
 
قتلة النائب العام (16)
 
قتلة النائب العام (17)
 
قتلة النائب العام (18)
 
قتلة النائب العام (19)
 
قتلة النائب العام (20)
 
قتلة النائب العام (21)
 
قتلة النائب العام (22)
 
قتلة النائب العام (23)
 
قتلة النائب العام (24)
 
قتلة النائب العام (25)
 
قتلة النائب العام (26)
 
قتلة النائب العام (27)
 
قتلة النائب العام (28)
 
قتلة النائب العام (29)
 
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