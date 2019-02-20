ننشر تقرير "تشريعية" البرلمان بشأن اسقاط عضوية النائب خالد بشر

نور على

ينشر اليوم السابع تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشان الأحكام القضائية واجبة النفاذ الصادرة ضد النائب خالد عبد المعبود بشر محمد

وانتهت اللجنة فى تقريرها، إلى أن النائب خالد بشر توافر فى شأنه سبب من أسباب اسقاط العضوية وهو فقد الثقة والاعتبار استناد لحكم المادة 110 من الدستور.

حيث أن النائب صدر ضده أحكام جنائية بالحبس فى قضايا خاصة بإصداره شيكات بدون رصيد للمصرف المتحد بمبلغ 33 مليون و19 ألف جنيه

ومن المنتظر وفقا لجدول اعمال المجلس أن يتم مناقشة التقرير فى الجلسة العامة للبرلمان يوم السبت القادم