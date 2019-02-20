ننشر تقرير اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى

نور على

ينشر اليوم السابع تقرير اللجنة التشريعية بمجلس النواب بشأن أثر الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية، الصادر فى القضية رقم 29 لسنة 2012 ضد النائبة سحر الهوارى

وانتهى التقرير إلى أن اللجنة التشريعية وافقت بإجماع أصوات الحاضرين بنحو 37 عضوا من أصل 51عضوا، وبما يزيد عن ثلثى أعضاء اللجنة، إلى أن النائبة سحر الهوارى توافر فى شأنها سبب من أسباب إسقاط العضوية، وهو فقد الثقة والاعتبار، وذلك استناد إلى الحكم النهائى الصادر ضدها بالسجن لمدة خمس سنوات، لإدانتها بارتكاب جناية التفالس بالتدليس، ومن المنتظر أن يتم مناقشة التقرير فى الجلسة العامة لمجلس النواب يوم السبت.



تقرير اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى (1)



تقرير اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى (2)



تقرير اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى (3)



تقرير اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى (4)



تقرير اللجنة التشريعية بشأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهوارى (5)