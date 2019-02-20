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نائبة محافظ البحيرة تزور مكتب البريد للاطمئنان على توزيع التابلت الدراسى

الأربعاء، 20 فبراير 2019 09:00 م
نائبة محافظ البحيرة تزور مكتب البريد للاطمئنان على توزيع التابلت الدراسى خلال الجوله
كتب الأمير نصرى
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قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بجولة مفاجئه داخل مكتب البريد الرئيسى بميدان المحطة بدمنهور، للوقوف على سير العمل والاطمئنان على عمليه دفع رسوم استلام التابلت لطلبه الصف الأول الثانوى.

 

وتجرى حاليا أعمال تسليم الطلبه للتابلت ودفع بوليصة التأمين بمكاتب البريد وقيمتها 100 جنيه يشترط على الطلاب تسديدها قبل استلام التابلت كتأمين شامل على التابلت للحصول على جهاز بديل فى حالة ضياع أو تلف الجهاز وحتى يمكنهم صيانة الجهاز فى المراكز المعتمدة فى حالة وجود أى أعطال أو تلف بالجهاز.

 

 ووجهت نائب المحافظ العاملين بالبريد بتكثيف العمل وتيسير الاجراءات المتبعه وكذا العمل على تخفيف الازدحام و زيادة منافذ استلام النقود تيسيرا على الطلاب وأولياء الامور.

 

 يأتى ذلك بناء على توجيهات اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بمتابعه سير إجراءات تسليم طلبة الصف الأول الثانوى لاجهزة التابلت وتيسير الإجراءات المتبعه بمكاتب البريد لتحصيل بوليصة التامين من كل طالب لسرعة استلام جميع الطلاب لاجهزة التابلت والتى تعد من التقنيات الحديثة التى ستساعد فى التطوير والنهوض بالعملية التعليمية.

 

 

 

 
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