ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة

دمياط - عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات، و6 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء 3 سفن حاويات و7 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالى السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 18 سفينة بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً أعلن فيه مغادرة 1011 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 54563 من البضائع العامة منها 102 سيارة نقل محملة بـ 4945 طن قمح وبهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 90830 بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21054 طنا .

كما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1875 طن فوسفات 1500 طن صويا و22700 طن ملح و 8600 طن يوريا .

كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 58 حاوية مكافئة والحاويات الوارد 139 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 504 حاوية مكافئة .

بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 9758 طن حديد، و11500 طن قمح و2720 طن أرز و33818 طن ذرة، و387 طن فول صب و 904 طن خشب زان و340 طن زيت .