"مياه القناة" تنتهى من إصلاح كسر خط بالسلام وغسيل محطات الشلوفة بالسويس

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

أعلن المهندس أحمد صحصاح، رئيس شركة مياه القناه، الإنتهاء من إصلاح كسر بخط مياه قطر 400 مم بمدينة السلام 1 بجوار المركز الطبي بواسطة رجال الشبكات وتم تشغيل المحطة، وفى منطقة هاويس الشلوفة بالسويس تم التحرك الفوري، وأخذ عينات من عدة منازل وتم إجراء غسيل جزئي للشبكات بمنطقة أبوشحات وغسيل الجزء الآخرمن منطقة الهاويس.

وأشارالمهندس أحمد صحصاح، إلى أنة جارى حل مشاكل الضغوط بمنطقة أبوشحات فى أسرع وقت، حيث تم تركيب خط حقن الكلوربمحطة مياه كبريت بالجهود الذاتية، وذلك قبل وضع الإنترلوك الخاص بالمحطة.

ومن جانبه، قال عادل عبد المنعم المتحدث الرسمى للشركة أنه تم تكثيف تنفيذ برنامج التوعيه فى مدارس الواصفية الإبتدائية والمستقبل الرسمية للغات ومدرسة الإمام على والرسمية للغات بالقنطرة غرب ومدارس الزهور الإبتدائية و24 أكتوبر، والإتحاد وأحمد أمين، وتم خلال تلك الندوات إستخدام وسائل توضيحية وعروض لقصة سلمى بهدف ترسيخ فلسفة جديدة للتعامل مع المياه وترشيد الإستهلاك والحفاظ على المجارى المائية، وشهدت الندوات تجاوب كبير من التلاميذ من خلال رسومات وتلوين السلوكيات الإيجابية والإبتعاد عن السلوكيات السلبية وبيان قيمة المياه والحفاظ عليها وتقدير ما تبذله الدولة من خلال تنقية المياه وإنتاج كوب مياه مطابق للمواصفات العالميه، وذلك بمتابعة من صحة البيئة بوزارة الصحة، وقام بتنفيذ الندوات عبد الله عليوة مسئول التوعية، ومحمد يوسف عضو الإدارة ومكلفات الخدمة العامة.