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مميش يشهد توقيع 8 مذكرات مع مركز الصادرات الروسى باستثمارات 7 مليار دولار

الأربعاء، 20 فبراير 2019 02:18 م
مميش يشهد توقيع 8 مذكرات مع مركز الصادرات الروسى باستثمارات 7 مليار دولار جانب من التوقيع
بورسعيد - السيد فلاح
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شهد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أمس توقيع 8 شركات روسية مذكرات نوايا مع "أندري سلبنوف" المدير التنفيذي لمركز الصادرات الروسي، وحضور نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي  كأول اتفاقيات للشركات الروسية للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية في شرق بورسعيد، وذلك على هامش فعالية نظمتها وزارة الصناعة والتجارة الروسية في موسكو أمس تحت عنوان «عرض القدرات التصديرية» للمنطقة الصناعية الروسية.

وقال الفريق مميش إن هناك شركات أخرى مستعدة للمشاركة في المنطقة الصناعية الروسية وافتتاح خطوط إنتاجية في مجالات الأدوية والأسمدة والمعدات البحرية والنفط والغاز وغيرها. وستبدأ هذه الشركات سواء التي وقعنا معها أو التي نحن بصدد توقيع اتفاقيات معها مرحلة تنفيذ مشروعاتها مطلع عام 2020 في إطار المرحلة الأولى من مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر، حيث تمتد على مساحة 5.25 كيلومتر مربع وباستثمارات تبلغ 6.9 مليار دولار وستنفذ على ثلاث مراحل ولمدة 13 عاما.

وأضاف الفريق مميش إن المنطقة الصناعية الروسية تمثل منصة للصادرات الروسية وبوابة لدخول المنتجات الروسية لدول أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط اعتماداً على موقع المنطقة في شرق بورسعيد واعتماداً على اتفاقايات التجارة الحرة الخاصة بمصر مع دول العالم المختلفة، وهي إضافة كبيرة للمنطقة الاقتصادية وسيعمل على رفع تصنيفها ضمن المناطق الاقتصادية حول العالم .

من جهة أخرى غادر الفريق مميش والوفد المرافق له  مدينة موسكو إلى مدينة سان بطرسبرج ثاني أكبر مدينة روسية حيث يقوم بزيارة شركة "سي ام ام"  ومصنع نيفي-ميتاللا وذلك في رابع أيام جولته بدولة روسيا الاتحادية.

ومن الجدير بالذكر أن الثماني شركات التي وقعت مذكرات نوايا مع مركز الصادرات الروسي للاستثمار في المنطقة الصناعية الروسية هم مجموعة Hevel Solar أكبر شركة للطاقة الشمسية المتكاملة في روسيا حيث تسعى الشركات إلى إنشاء محطات للطاقة الشمسية  تعمل على نطاق واسع ،وتقديم الحلول الكهربائية المستقلة للمناطق النائية والمرافق الصناعية ،شركة Schelkovo Agrohim   أكبر شركة روسية في مجال إنتاج الأسمدة وإنتاج المواد الكيمائية لحماية النبات، وشركة  Metprom وتعمل الشركة في مجال  ﺗﺻﻣﯾم واﻧﺷﺎء  وإدارة اﻟﻣﺷروﻋﺎت وتسعى الشركة لإقامة مصنع لحديد التسليح في مصر، وشركة AgroIdea LLC   وهي واﺣدة ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟراﺋدة ﻓﻲ ﻣﺟﺎل اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ ،وشركة Eco Technichal Center  لإنتاج الأسمدة من النفايات العضوية واستصلاح الأراضي الصحراوية،وشركة اينور جوميرا والمتخصصة في مجال تصنيع المستلزمات الكهربائية وإنتاج الكابلات وشركتين في مجال أجهزة الري والحلول المتكاملة.

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