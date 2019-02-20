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مفتى الجمهورية: الإسلام أول من أرسى مبادئ العدالة الاجتماعية

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:53 ص
مفتى الجمهورية: الإسلام أول من أرسى مبادئ العدالة الاجتماعية الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب لؤى على
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أكَّد فضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن الإسلام أول من أرسى القواعد والأحكام والمبادئ التي تنظِّم العلاقاتِ بين الفرد والمجتمع، وكان من أهمها مبادئ العدالة الاجتماعية التي اقترن ميلادها بميلاد شريعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، بما تحمله من معانٍ وقيم سامية للجميع، مسلمين كانوا أم غير مسلمين، حتى ينعم المجتمع كله بالعدل والسلام والمحبة والإخاء.
 
وقال مفتي الجمهورية في كلمته اليوم الأربعاء، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للسلام، الموافق للعشرين من فبراير من كل عام: إن العدالة الاجتماعية بمثابة مؤشر عالمي يوضِّح مدى التعايش السلمي داخل الدول حيث يتحقق في ظله الازدهار والتنمية، وحرصت مصر على تحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وحددت مسارًا تنمويًّا لها وفق سياسة حكيمة، فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة الإرهاب نيابةً عن العالم فكريًّا وعسكريًّا. 
 
وأضاف مفتي الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع على رأس أولوياته تحقيق العدالة الاجتماعية للمواطنين بمختلف مناحيها الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية، وذلك ظهر جليًّا في العديد من المبادرات التي أطلقها الرئيس السيسي في مختلف المجالات، والتي تستهدف بالأساس توفير حياة كريمة للمواطنين، ووضعت تلك المبادرات العنصر الإنسانى في مقامها الأول، إذ كان لها مردود إيجابى كبير فى نفوس المواطنين.
 
ودعا مفتي الجمهورية جميع الشعب المصرى للعمل الجاد والمخلص الذى يعتمد عليه نجاح المجتمعات واستقرارها، ومساندة مؤسسات الدولة ضد الإرهاب لتحقيق النمو الاقتصادى والتقدم الاجتماعى.
 
 
 

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