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الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:49 م
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مظاهرات بمحيط البرلمان الكندى للمطالبة بتخفيض أعداد المهاجرين

الأربعاء، 20 فبراير 2019 08:30 م
مظاهرات بمحيط البرلمان الكندى للمطالبة بتخفيض أعداد المهاجرين مظاهرات فى كندا
أوتاوا /أ ش أ/
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تظاهر المئات أمام مبنى البرلمان الكندى، اليوم الأربعاء، فى العاصمة أوتاوا احتجاجا على سياسية رئيس الوزراء جستن ترودو فى مجال الطاقة والبيئة، والمطالبة بتخفيض أعداد المهاجرين إلى كندا.

وقدرت شرطة أوتاوا عدد المتظاهرين بنحو 500 شخص، حيث ارتدى غالبيتهم سترات صفراء كالتى يرتديها السائقون فى دول كثيرة فى حالات الطوارئ، على غرار حركة "السترات الصفراء" الاحتجاجية فى فرنسا.

وحمل المتظاهرون لافتات تطالب ببناء مزيد من أنابيب النفط لزيادة الصادرات وتحسين الأسعار لمنتجيها فى مقاطعتى ألبرتا وساسكاتشوان الغنيتين بالنفط، وبإلغاء ضريبة الكربون التى تنوى حكومة ترودو الليبرالية فرضها ابتداء من السنة الحالية على المقاطعات التى لم تحدد ضريبة كربون خاصة بها.

كما يطالب المتظاهرون بتعزيز الرقابة على الحدود البرية مع الولايات المتحدة بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى كندا، وأيضا بتخفيض عدد المهاجرين الذين تستقبلهم كندا سنويا.

 


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