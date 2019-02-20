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مصدر عسكرى عراقى يعلن مقتل 6 إرهابيين فى بعقوبة

الأربعاء، 20 فبراير 2019 05:26 م
مصدر عسكرى عراقى يعلن مقتل 6 إرهابيين فى بعقوبة عناصر من الجيش العراقى
بغداد /أ ش أ/
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أعلنت قيادة العمليات فى محافظة ديالى العراقية، مقتل ٦ عناصر من إرهابيى داعش وتدمير عدة أوكار لهم شمال شرقى بعقوبة.

وقال مصدر عسكرى فى عمليات ديالى أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا"، اليوم الأربعاء إن طيران الجيش نفذ خلال اليومين الماضيين ضربات جوية على أهداف مهمة لداعش فى بساتين قريتى المخيسة وأبوكرمة شمال شرقى بعقوبة، مما أسفر عن مقتل ٦ إرهابيين وتدمير ٨ أوكار للتنظيم.. موضحا أن الأيام المقبلة ستنطلق عملية عسكرية لتجفيف منابع الإرهاب فى قرى وبساتين المخيسة.

وفى سياق آخر، لقى جندى عراقى مصرعه فى هجوم مجموعة إرهابية تنتمى لتنظيم داعش على نقطة للمراقبة الأمنية ضمن حوض الندا شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأضاف مصدر محلى أن قوة عسكرية توجهت إلى المنطقة وبدأت عملية بحث واسعة عن منفذى الهجوم.


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