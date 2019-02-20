مصادر: الحكومة تستعد خلال أسابيع للإعلان عن أول طرح للشركات العامة بالبورصة

كتبت هند مختار

قالت مصادر حكومية لـ" اليوم السابع"، إن الحكومة تستعد خلال الأسابيع القليلة القادمة، للإعلان عن أول عملية طرح للشركات العامة فى البورصة طبقا للبرنامج الذى كانت قد أعلنته مسبقا بطرح 23 شركة .

ولفتت إلى أن البرنامج الخاص بالطروحات لم يتوقف ولكن تمت مناقشته بصورة دورية خلال الفترة الماضية وسيتم الإعلام قريبا عن التفاصيل.

وكان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، قد أعلن سابقا أن اهتمام الحكومة ببرنامج الطروحات باعتباره أحد الأدوات التى تستهدف زيادة الحوكمة وتنشيط البورصة المصرية وزيادة قيمتها السوقية، والعمل على توسيع قاعدة الملكية بما يسهم فى جذب الاستثمار الخارجى، إلى جانب توفير مصادر دخل لموازنة الدولة مما يساعد على التخفيض التدريجى لحجم الدين العام وتكاليف خدمة الدين، وكذلك تشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل.