مصادر: أرامكو للتجارة تعتزم فتح مكتب فى لندن فى إطار توسع عالمى

لندن (رويترز)

قالت مصادر مطلعة إن الذراع التجارية لشركة أرامكو السعودية تعتزم فتح مكتب فى لندن قريبا، فى الوقت الذى توسع فيه أنشطتها العالمية.

أوضحت المصادر أن أرامكو السعودية للتجارة فتحت مكتبا أيضا فى مركز تزويد السفن بالوقود فى إمارة الفجيرة فى ديسمبر لتجارة المنتجات النفطية، وعينت متعاملين من ترافيجورا وبتروتشاينا لإدارة العمليات هناك.

وقال أحد المصادر "فى يونيو الماضى، جرى افتتاح مكتب تجارى فى سنغافورة، وفى ديسمبر فى الفجيرة، وقريبا جدا فى لندن، تماما مثل أى شركة تجارية".

ولم ترد أرامكو للتجارة على طلب للتعليق حتى الآن.