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مسؤول إسرائيلى: تأجيل اجتماع مقرر بين بوتين ونتنياهو فى موسكو

الأربعاء، 20 فبراير 2019 12:15 م
مسؤول إسرائيلى: تأجيل اجتماع مقرر بين بوتين ونتنياهو فى موسكو رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو
رويترز
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ذكر مسؤول إسرائيلى أنه تم تأجيل اجتماع مقرر بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو فى موسكو غدا الخميس.

وأضاف المسؤول "تأجل الاجتماع المقرر بين رئيس الوزراء والرئيس بوتين بضعة أيام بناء على اتفاق بين الطرفين. وسيجرى الاثنان محادثة هاتفية غدا وسيتحدد الموعد الجديد قريبا".

كان الكرملين قال أمس الثلاثاء إن بوتين ونتنياهو سيناقشان الوضع فى الشرق الأوسط بما فى ذلك سوريا. ولم يذكر المسؤول الإسرائيلى سبب تأجيل الاجتماع.

 

 

 


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