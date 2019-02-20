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مدير مكتبة الإسكندرية يلتقى أسامة الأزهر للحديث عن موسوعة أعلام الأزهر

الأربعاء، 20 فبراير 2019 11:14 ص
مدير مكتبة الإسكندرية يلتقى أسامة الأزهر للحديث عن موسوعة أعلام الأزهر أسامة الأزهرى
الإسكندرية جاكلين منير
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استقبل الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور أسامة الأزهري، وتناول اللقاء الحديث عن موسوعة أعلام الازهر، والتي شكلت أحد أهم إصدارات مكتبة الإسكندرية في الفترة الاخيرة، وتردد صداها على نطاق واسع.

وأكد الدكتور الفقي، أن المكتبة سوف تقوم بإصدار طبعة شعبية من الموسوعة بهدف إتاحة الفرصة لقطاعات واسعة من المجتمع الاطلاع عليها، وبخاصة شباب الدعاة والأئمة.

ومن جانبه، شكر الدكتور أسامة الأزهري جهود المكتبة، وعبرعن امتنانه لقيامها بنشر الموسوعة، مؤكدًا على أهمية برنامج تدريب الدعاة في إطار الأكاديمية الوطنية. وتطرق الحديث إلى قضايا عديدة منها تحديث الخطاب الديني، ومواجهة التكفير والإلحاد، وبناء الشخصية المصرية، وأهمية الانفتاح على العالم.

جدير بالذكر أن موسوعة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف، في القرنين الرابع عشر والخامس عشر الهجريين" الصادرة عن مكتبة الإسكندرية لمؤلفها الدكتور أسامة الازهري، تستعرض في عشرة أجزاء سير أعلام الأزهر الشريف، وتراجم الأئمة والعلماء وعظماء الرجال. وتهدف الموسوعة إلى استخراج ما في سير هؤلاء العلماء الأزهريين الأجلاء من القيم المركزية، والمعاني النبيلة، والأخلاق الرفيعة، والآثار العلمية والأدوار المجتمعية التي ظهرت على يد هؤلاء العلماء بعد عودتهم إلى أوطانهم، وأن تفتح مغاليق خزائن العلوم والمعارف، وتكون عنوان بر ووفاء لرجال عظماء بذلوا المهج في خدمة العلم، فأتوا شعوبهم وأممهم بمعادن العلم والحكمة.

 


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